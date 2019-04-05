Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.443.633.389 Garanti Bankası 1.166.298.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.443.633.389
Garanti Bankası 1.166.298.717
Halkbank 898.088.829
Akbank 465.373.409
Kardemir (D) 421.676.692
Vakıflar Bankası 384.729.507
İş Bankası (C) 361.792.339
Petkim 313.516.977
ASELSAN 265.738.396
Yapı ve Kredi Bank. 253.747.433
Ereğli Demir Çelik 204.924.662
Koza Madencilik 200.828.491
Tüpraş 171.472.836
Bim Mağazalar 171.358.851
Türk Telekom 168.420.054
Turkcell 116.103.256
Koza Altın 110.869.821
Sabancı Holding 91.339.226
Emlak Konut GMYO 69.230.795
Koç Holding 68.696.487
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:03 Kaynak: AA

Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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