Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.103.980.077 Garanti Bankası 805.813.708 Halkbank 621.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.103.980.077
|Garanti Bankası
|805.813.708
|Halkbank
|621.907.998
|Kardemir (D)
|380.469.311
|Akbank
|334.906.655
|Vakıflar Bankası
|269.283.885
|İş Bankası (C)
|217.209.337
|Yapı ve Kredi Bank.
|216.711.718
|ASELSAN
|187.119.428
|Petkim
|159.456.669
|Koza Madencilik
|143.437.240
|Ereğli Demir Çelik
|117.655.685
|Bim Mağazalar
|99.170.372
|Türk Telekom
|98.608.408
|Tüpraş
|95.378.577
|Turkcell
|75.523.885
|Koza Altın
|70.462.051
|Vestel
|63.075.702
|Pegasus
|48.402.364
|Tekfen Holding
|42.033.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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