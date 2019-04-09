Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.093.897.597 Kardemir (D) 822.527.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:37 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.093.897.597
| Kardemir (D)
|822.527.230
|Garanti Bankası
|774.430.499
|Halkbank
|589.907.579
|Akbank
|345.024.114
|Vakıflar Bankası
|339.032.550
| İş Bankası (C)
|178.764.582
|Petkim
|178.379.360
|Ereğli Demir Çelik
|159.820.258
|ASELSAN
|139.597.875
|Türk Telekom
|131.632.696
| Yapı ve Kredi Bank.
|129.583.519
| Koza Madencilik
|121.874.834
|Tüpraş
|111.248.098
|Vestel
|97.660.780
|Emlak Konut GMYO
|77.739.166
|Turkcell
|75.711.628
| Bim Mağazalar
|71.301.121
|Koza Altın
|61.497.967
|T.S.K.B.
|45.109.368
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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