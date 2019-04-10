Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 1.288.531.939 Türk Hava Yolları 772.980.882 Garanti Bankası 601.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Halkbank
|1.288.531.939
|Türk Hava Yolları
|772.980.882
|Garanti Bankası
|601.850.111
|Kardemir (D)
|590.721.009
|Vakıflar Bankası
|369.488.846
|Akbank
|294.138.336
|İş Bankası (C)
|163.019.552
|ASELSAN
|143.926.966
|Ereğli Demir Çelik
|142.331.543
|Tüpraş
|125.329.610
|Bim Mağazalar
|121.789.171
|Petkim
|119.439.148
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.325.881
|Türk Telekom
|97.144.429
|Koza Madencilik
|92.602.115
|Turkcell
|82.252.995
|Sasa Polyester
|76.813.707
|Vestel
|53.406.659
|Ford Otosan
|51.007.788
|Emlak Konut GMYO
|50.357.309
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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