Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Halkbank 1.288.531.939 Türk Hava Yolları 772.980.882 Garanti Bankası 601.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Halkbank 1.288.531.939
Türk Hava Yolları 772.980.882
Garanti Bankası 601.850.111
Kardemir (D) 590.721.009
Vakıflar Bankası 369.488.846
Akbank 294.138.336
İş Bankası (C) 163.019.552
ASELSAN 143.926.966
Ereğli Demir Çelik 142.331.543
Tüpraş 125.329.610
Bim Mağazalar 121.789.171
Petkim 119.439.148
Yapı ve Kredi Bank. 103.325.881
Türk Telekom 97.144.429
Koza Madencilik 92.602.115
Turkcell 82.252.995
Sasa Polyester 76.813.707
Vestel 53.406.659
Ford Otosan 51.007.788
Emlak Konut GMYO 50.357.309
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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