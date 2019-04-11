Son Dakika Haberleri: Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

12 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.008.174.430 Garanti Bankası 676.879.386 Halkbank 648.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.008.174.430
Garanti Bankası 676.879.386
Halkbank 648.398.946
Akbank 309.509.797
Kardemir (D) 263.000.005
ASELSAN 196.337.663
İş Bankası (C) 180.791.112
Vakıflar Bankası 166.695.206
Petkim 136.888.330
Koza Madencilik 128.853.363
Türk Telekom 106.497.044
Tüpraş 95.354.968
Ereğli Demir Çelik 92.800.072
Turkcell 92.205.067
Emlak Konut GMYO 85.768.826
Vestel 82.525.823
Yapı ve Kredi Bank. 80.623.992
Koza Altın 62.298.358
Bim Mağazalar 57.563.183
Şişe Cam 56.747.265
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:51 Kaynak: AA
Demir Çelik, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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