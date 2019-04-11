Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.008.174.430 Garanti Bankası 676.879.386 Halkbank 648.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:51 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.008.174.430
|Garanti Bankası
|676.879.386
|Halkbank
|648.398.946
|Akbank
|309.509.797
|Kardemir (D)
|263.000.005
|ASELSAN
|196.337.663
|İş Bankası (C)
|180.791.112
|Vakıflar Bankası
|166.695.206
|Petkim
|136.888.330
|Koza Madencilik
|128.853.363
|Türk Telekom
|106.497.044
|Tüpraş
|95.354.968
|Ereğli Demir Çelik
|92.800.072
|Turkcell
|92.205.067
|Emlak Konut GMYO
|85.768.826
|Vestel
|82.525.823
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.623.992
|Koza Altın
|62.298.358
|Bim Mağazalar
|57.563.183
|Şişe Cam
|56.747.265
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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