Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 835.167.697 Garanti Bankası 822.551.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:48 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|835.167.697
|Garanti Bankası
|822.551.309
| Koza Madencilik
|368.397.533
|Halkbank
|345.048.924
|ASELSAN
|293.763.577
|Akbank
|213.239.245
| Kardemir (D)
|177.542.677
|Petkim
|149.935.082
| İş Bankası (C)
|137.712.065
|Turkcell
|128.174.016
|Vestel
|114.156.836
|Tüpraş
|112.864.963
|Koza Altın
|111.066.934
|Ereğli Demir Çelik
|110.553.322
| Yapı ve Kredi Bank.
|110.200.900
|Vakıflar Bankası
|99.543.577
|İpek Doğal Enerji
|94.757.244
|Türk Telekom
|65.175.945
| Bim Mağazalar
|63.444.651
|Emlak Konut GMYO
|58.563.394
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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