Borsada işlem hacmi sıralaması
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.034.584.183 Türk Hava Yolları 975.494.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.034.584.183
|Türk Hava Yolları
|975.494.899
|Koza Madencilik
|337.046.800
|Halkbank
|310.077.803
|ASELSAN
|283.973.335
|Akbank
|208.558.040
|Kardemir (D)
|188.615.036
|Vestel
|133.635.499
|İş Bankası (C)
|130.066.074
|Petkim
|120.208.257
|Yapı ve Kredi Bank.
|91.841.905
|Türk Telekom
|90.949.954
|Vakıflar Bankası
|87.452.475
|Bim Mağazalar
|82.914.725
|İpek Doğal Enerji
|81.140.997
|Emlak Konut GMYO
|80.522.188
|Tüpraş
|77.629.007
|Koza Altın
|66.384.977
|Sasa Polyester
|62.383.556
|Ereğli Demir Çelik
|61.192.944
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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