Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.068.399.773 Türk Hava Yolları 968.808.470 Akbank 273.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.068.399.773
|Türk Hava Yolları
|968.808.470
|Akbank
|273.762.448
|ASELSAN
|263.833.843
| Koza Madencilik
|257.195.430
| İş Bankası (C)
|256.099.666
|Halkbank
|241.527.139
| Kardemir (D)
|237.340.760
|Petkim
|235.812.069
| Yapı ve Kredi Bank.
|186.577.447
|Vakıflar Bankası
|179.537.935
|Ereğli Demir Çelik
|177.593.997
|Türk Telekom
|175.458.586
|Tüpraş
|168.936.573
| Sasa Polyester
|133.433.856
|Koç Holding
|130.262.669
| Bim Mağazalar
|118.777.540
| ICBC Turkey Bank
|111.406.603
|Pegasus
|110.465.006
|Turkcell
|99.712.566
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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