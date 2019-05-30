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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.068.399.773 Türk Hava Yolları 968.808.470 Akbank 273.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.068.399.773
Türk Hava Yolları 968.808.470
Akbank 273.762.448
ASELSAN 263.833.843
Koza Madencilik 257.195.430
İş Bankası (C) 256.099.666
Halkbank 241.527.139
Kardemir (D) 237.340.760
Petkim 235.812.069
Yapı ve Kredi Bank. 186.577.447
Vakıflar Bankası 179.537.935
Ereğli Demir Çelik 177.593.997
Türk Telekom 175.458.586
Tüpraş 168.936.573
Sasa Polyester 133.433.856
Koç Holding 130.262.669
Bim Mağazalar 118.777.540
ICBC Turkey Bank 111.406.603
Pegasus 110.465.006
Turkcell 99.712.566
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
Akbank, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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