Borsada işlem hacmi sıralaması
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 872.057.150 Türk Hava Yolları 685.620.116 Halkbank 290.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|872.057.150
|Türk Hava Yolları
|685.620.116
|Halkbank
|290.989.346
|Tüpraş
|273.838.139
|Akbank
|260.002.911
|İş Bankası (C)
|250.320.501
|Petkim
|183.136.333
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.969.119
|Kardemir (D)
|158.603.864
|ASELSAN
|157.429.147
|Vakıflar Bankası
|157.089.218
|ICBC Turkey Bank
|137.437.724
|Turkcell
|131.279.835
|Türk Telekom
|114.068.473
|Koza Madencilik
|108.007.771
|Ereğli Demir Çelik
|105.675.650
|Bim Mağazalar
|85.166.670
|Pegasus
|77.267.694
|Sabancı Holding
|74.643.841
|Netaş Telekom.
|71.752.869
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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