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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 279.113.336 Türk Hava Yolları 198.656.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 279.113.336
Türk Hava Yolları 198.656.535
İş Bankası (C) 166.637.154
Koza Madencilik 118.968.283
Turkcell 70.887.889
Akbank 64.374.556
T. Halk Bankası 62.096.223
Tüpraş 52.018.799
Yapı ve Kredi Bank. 49.860.676
Aselsan 48.413.187
Petkim 47.033.807
Türk Telekom 44.964.933
Ereğli Demir Çelik 40.111.342
İpek Doğal Enerji 34.684.121
Vakıflar Bankası 33.897.156
Bim Mağazalar 31.323.170
Pegasus 30.998.697
Kardemir (D) 29.897.679
Sabancı Holding 29.601.353
Koza Altın 28.354.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:24 Kaynak: AA
Koza, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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