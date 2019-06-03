Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 279.113.336 Türk Hava Yolları 198.656.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:24 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
| Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|279.113.336
|Türk Hava Yolları
|198.656.535
| İş Bankası (C)
|166.637.154
| Koza Madencilik
|118.968.283
|Turkcell
|70.887.889
|Akbank
|64.374.556
|T. Halk Bankası
|62.096.223
|Tüpraş
|52.018.799
| Yapı ve Kredi Bank.
|49.860.676
|Aselsan
|48.413.187
|Petkim
|47.033.807
|Türk Telekom
|44.964.933
|Ereğli Demir Çelik
|40.111.342
|İpek Doğal Enerji
|34.684.121
|Vakıflar Bankası
|33.897.156
| Bim Mağazalar
|31.323.170
|Pegasus
|30.998.697
| Kardemir (D)
|29.897.679
|Sabancı Holding
|29.601.353
|Koza Altın
|28.354.182
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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