Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi Garanti Bankası 847.548.309 Türk Hava Yolları 830.484.809 T.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük
| işlem hacmi
|Garanti Bankası
|847.548.309
|Türk Hava Yolları
|830.484.809
|T. Halk Bankası
|273.108.341
|Akbank
|263.277.882
| İş Bankası (C)
|242.104.879
|Petkim
|227.511.457
| Koza Madencilik
|190.578.816
| Yapı ve Kredi Bank.
|170.293.218
|Aselsan
|165.552.213
|Tüpraş
|155.661.987
| Kardemir (D)
|154.718.875
|Vakıflar Bankası
|151.354.045
|Turkcell
|148.451.108
| Bim Mağazalar
|139.708.307
|Ereğli Demir Çelik
|124.534.545
|İpek Doğal Enerji
|108.889.075
|Koç Holding
|108.082.762
|Vestel
|107.294.949
|Türk Telekom
|88.577.558
|Koza Altın
|81.217.810
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Delikanlı gibi
Hobi olarak Akzambak yetiştirmeye başladı, taleplere yetişemiyor
Yüzyıllık vaatte geri sayım! Filyos Limanı 2020'de hizmete alınacak
Tüketicilere "sosyal medya pazarı" uyarısı