Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 986.003.617 Türk Hava Yolları 820.195.574 Petkim 400.602.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:37 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|986.003.617
|Türk Hava Yolları
|820.195.574
|Petkim
|400.602.260
|Akbank
|364.789.327
| Koza Madencilik
|229.147.811
|T. Halk Bankası
|210.596.741
|İpek Doğal Enerji
|198.443.061
| İş Bankası (C)
|198.314.172
| Yapı ve Kredi Bank.
|182.430.474
| Kardemir (D)
|179.299.755
|Aselsan
|167.137.201
|Tüpraş
|162.701.260
|Vakıflar Bankası
|133.409.674
|Ereğli Demir Çelik
|129.267.784
|Türk Telekom
|98.676.900
| Bim Mağazalar
|88.255.884
|Vestel
|86.501.560
| Sasa Polyester
|82.478.341
| Alarko Holding
|82.463.115
|Turkcell
|75.764.680
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıyı tezgahlara çıkarmayacak
AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı
Galatasaray'ın net borcu 1,4 milyar TL
Sürpriz karar! BJK TV kapatılıyor