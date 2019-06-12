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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 986.003.617 Türk Hava Yolları 820.195.574 Petkim 400.602.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 986.003.617
Türk Hava Yolları 820.195.574
Petkim 400.602.260
Akbank 364.789.327
Koza Madencilik 229.147.811
T. Halk Bankası 210.596.741
İpek Doğal Enerji 198.443.061
İş Bankası (C) 198.314.172
Yapı ve Kredi Bank. 182.430.474
Kardemir (D) 179.299.755
Aselsan 167.137.201
Tüpraş 162.701.260
Vakıflar Bankası 133.409.674
Ereğli Demir Çelik 129.267.784
Türk Telekom 98.676.900
Bim Mağazalar 88.255.884
Vestel 86.501.560
Sasa Polyester 82.478.341
Alarko Holding 82.463.115
Turkcell 75.764.680

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:37 Kaynak: AA
Petkim, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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