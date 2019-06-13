Borsada işlem hacmi sıralaması
7 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 812.070.141 Türk Hava Yolları 649.793.915 Petkim 267.791.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|812.070.141
|Türk Hava Yolları
|649.793.915
|Petkim
|267.791.427
|Kardemir (D)
|239.563.913
|Akbank
|235.452.087
| Koza Madencilik
|188.184.357
|T. Halk Bankası
|181.967.683
|Yapı ve Kredi Bank.
|180.776.380
|Vakıflar Bankası
|167.460.362
| İş Bankası (C)
|164.461.750
|Bim Mağazalar
|131.292.619
|Aselsan
|128.034.209
|Türk Telekom
|123.607.570
|İpek Doğal Enerji
|113.798.240
|Vestel
|106.824.451
|Tüpraş
|96.702.353
|Turkcell
|84.268.555
|Ereğli Demir Çelik
|79.389.161
|Koza Altın
|75.187.490
| Sasa Polyester
|74.621.324
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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