Borsada işlem hacmi sıralaması
2 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 903.572.212 Türk Hava Yolları 736.241.112 Petkim 278.159.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|903.572.212
|Türk Hava Yolları
|736.241.112
|Petkim
|278.159.619
|Akbank
|259.029.223
| Sasa Polyester
|230.574.823
| İş Bankası (C)
|206.947.531
|T. Halk Bankası
|184.907.211
|Aselsan
|184.062.977
|Kardemir (D)
|169.756.463
|Vakıflar Bankası
|166.517.847
| Koza Madencilik
|147.189.201
|Yapı ve Kredi Bank.
|145.610.743
|Vestel
|140.299.951
|Ereğli Demir Çelik
|119.320.828
|Türk Telekom
|98.439.354
|Turkcell
|90.634.382
|Tüpraş
|85.104.052
|Koç Holding
|75.364.927
|Bim Mağazalar
|75.071.123
|Pegasus
|71.213.480
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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