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Borsada işlem hacmi sıralaması

2 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 903.572.212 Türk Hava Yolları 736.241.112 Petkim 278.159.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 903.572.212
Türk Hava Yolları 736.241.112
Petkim 278.159.619
Akbank 259.029.223
Sasa Polyester 230.574.823
İş Bankası (C) 206.947.531
T. Halk Bankası 184.907.211
Aselsan 184.062.977
Kardemir (D) 169.756.463
Vakıflar Bankası 166.517.847
Koza Madencilik 147.189.201
Yapı ve Kredi Bank. 145.610.743
Vestel 140.299.951
Ereğli Demir Çelik 119.320.828
Türk Telekom 98.439.354
Turkcell 90.634.382
Tüpraş 85.104.052
Koç Holding 75.364.927
Bim Mağazalar 75.071.123
Pegasus 71.213.480

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:40 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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