Borsada işlem hacmi sıralaması
52 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.721.397.452 Türk Hava Yolları 1.385.332.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:48 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.721.397.452
|Türk Hava Yolları
|1.385.332.286
|Kardemir (D)
|579.307.106
|Akbank
|498.692.367
|Halkbank
|415.902.569
|Petkim
|405.777.594
|Vakıflar Bankası
|389.761.858
| İş Bankası (C)
|308.407.669
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.826.476
|ASELSAN
|259.924.144
|Tüpraş
|237.945.552
|Ereğli Demir Çelik
|231.121.444
| Koza Madencilik
|188.087.186
|Türk Telekom
|159.625.486
|İpek Doğal Enerji
|127.951.875
|Koç Holding
|116.402.120
|Pegasus
|115.323.299
|Vestel
|100.871.316
|Koza Altın
|98.941.676
|Turkcell
|90.409.740
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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