Borsada işlem hacmi sıralaması
48 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.686.243.027 Türk Hava Yolları 743.014.832 Akbank 461.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:41 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.686.243.027
|Türk Hava Yolları
|743.014.832
|Akbank
|461.706.131
| İş Bankası (C)
|426.784.451
|Halkbank
|315.394.776
|Kardemir (D)
|314.670.894
|Vakıflar Bankası
|286.772.445
|ASELSAN
|194.118.992
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.687.477
|Petkim
|155.071.138
|Turkcell
|151.022.906
|Ereğli Demir Çelik
|146.196.149
|Soda Sanayii
|145.344.308
|İpek Doğal Enerji
|142.079.013
|Türk Telekom
|134.801.384
|Tüpraş
|128.060.382
| Sasa Polyester
|126.686.657
| Koza Madencilik
|120.054.884
|Koza Altın
|100.089.631
|Pegasus
|77.222.037
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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