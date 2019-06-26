Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 806.925.884 Türk Hava Yolları 783.358.888 Halkbank 472.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 806.925.884
Türk Hava Yolları 783.358.888
Halkbank 472.963.979
Petkim 326.704.254
Akbank 321.934.035
Vakıflar Bankası 224.433.363
Kardemir (D) 188.766.436
Yapı ve Kredi Bank. 143.267.533
Türk Telekom 141.859.763
Ereğli Demir Çelik 125.320.114
ASELSAN 121.683.919
İş Bankası (C) 112.459.289
Vestel 100.572.457
İpek Doğal Enerji 98.685.421
Koza Madencilik 93.334.288
Tüpraş 89.569.274
Bim Mağazalar 85.536.399
Pegasus 83.983.273
Sabancı Holding 80.928.644
Soda Sanayii 71.702.583
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 Kaynak: AA
Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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