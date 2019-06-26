Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 806.925.884 Türk Hava Yolları 783.358.888 Halkbank 472.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:43 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|806.925.884
|Türk Hava Yolları
|783.358.888
|Halkbank
|472.963.979
|Petkim
|326.704.254
|Akbank
|321.934.035
|Vakıflar Bankası
|224.433.363
|Kardemir (D)
|188.766.436
|Yapı ve Kredi Bank.
|143.267.533
|Türk Telekom
|141.859.763
|Ereğli Demir Çelik
|125.320.114
|ASELSAN
|121.683.919
| İş Bankası (C)
|112.459.289
|Vestel
|100.572.457
|İpek Doğal Enerji
|98.685.421
| Koza Madencilik
|93.334.288
|Tüpraş
|89.569.274
|Bim Mağazalar
|85.536.399
|Pegasus
|83.983.273
|Sabancı Holding
|80.928.644
|Soda Sanayii
|71.702.583
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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