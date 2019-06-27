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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 796.522.566 Garanti Bankası 715.928.605 Petkim 427.272.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 796.522.566
Garanti Bankası 715.928.605
Petkim 427.272.273
Vestel 325.656.367
Akbank 289.956.873
Kardemir (D) 265.489.477
Halkbank 250.663.763
Vakıflar Bankası 192.197.450
ICBC Turkey Bank 170.161.962
Ereğli Demir Çelik 151.013.962
İş Bankası (C) 148.923.685
Türk Telekom 144.860.435
ASELSAN 137.169.446
Yapı ve Kredi Bank. 120.028.817
Pegasus 105.998.053
İpek Doğal Enerji 82.560.154
Koza Altın 77.143.818
Tüpraş 75.668.651
Bim Mağazalar 74.681.049
Koza Madencilik 72.890.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:45 Kaynak: AA
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