Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 796.522.566 Garanti Bankası 715.928.605 Petkim 427.272.
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:45 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|796.522.566
|Garanti Bankası
|715.928.605
|Petkim
|427.272.273
|Vestel
|325.656.367
|Akbank
|289.956.873
|Kardemir (D)
|265.489.477
|Halkbank
|250.663.763
|Vakıflar Bankası
|192.197.450
|ICBC Turkey Bank
|170.161.962
|Ereğli Demir Çelik
|151.013.962
| İş Bankası (C)
|148.923.685
|Türk Telekom
|144.860.435
|ASELSAN
|137.169.446
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.028.817
|Pegasus
|105.998.053
|İpek Doğal Enerji
|82.560.154
| Koza Altın
|77.143.818
|Tüpraş
|75.668.651
|Bim Mağazalar
|74.681.049
|Koza Madencilik
|72.890.727
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var
Pasaportsuz seyahat dönemi başlıyor