Borsada işlem hacmi sıralaması
19 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.726.878.857 Garanti Bankası 1.104.017.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.726.878.857
|Garanti Bankası
|1.104.017.520
|ICBC Turkey Bank
|608.258.157
|Halkbank
|386.276.173
|Akbank
|313.415.792
|Kardemir (D)
|296.105.368
|Vakıflar Bankası
|263.489.638
|Petkim
|257.667.544
|ASELSAN
|222.217.672
|İş Bankası (C)
|177.782.741
|Gersan Elektrik
|176.000.308
|Yapı ve Kredi Bank.
|166.458.970
|Tüpraş
|146.713.926
|Emlak Konut GMYO
|140.112.441
|Bim Mağazalar
|137.150.986
|Türk Telekom
|128.775.627
|Soda Sanayii
|120.520.016
|Ereğli Demir Çelik
|107.453.911
|Turkcell
|107.042.239
|Sasa Polyester
|90.436.408
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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