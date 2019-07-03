Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.175.797.556 Garanti Bankası 902.700.649 Akbank 301.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.175.797.556
Garanti Bankası 902.700.649
Akbank 301.055.801
Kardemir (D) 300.310.601
ICBC Turkey Bank 276.684.729
Petkim 260.342.633
Halkbank 257.038.823
Vakıflar Bankası 211.970.295
Vestel 168.137.072
Gersan Elektrik 162.076.476
ASELSAN 155.779.446
Koza Madencilik 140.012.400
Emlak Konut GMYO 129.214.217
Pegasus 128.095.111
İş Bankası (C) 121.329.639
Yapı ve Kredi Bank. 119.266.312
Turkcell 112.391.642
Türk Telekom 110.153.766
Ereğli Demir Çelik 98.939.428
Tüpraş 91.551.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:39 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borsa liginde ilk yarının şampiyonu Galatasaray IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı 75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 19:19:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]