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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 919.528.786 Garanti Bankası 698.877.050 Akbank 418.899.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 919.528.786
Garanti Bankası 698.877.050
Akbank 418.899.201
Vakıflar Bankası 251.623.600
Halkbank 205.965.704
Kardemir (D) 181.905.397
ASELSAN 178.328.052
Petkim 163.641.619
Gersan Elektrik 161.955.066
Koza Madencilik 145.873.421
ICBC Turkey Bank 140.121.795
İş Bankası (C) 130.049.972
Türk Telekom 125.219.146
Vestel 108.477.448
Emlak Konut GMYO 102.754.858
Pegasus 99.529.889
Ereğli Demir Çelik 99.144.258
Yapı ve Kredi Bank. 71.336.187
İpek Doğal Enerji 68.271.759
Tüpraş 64.893.070
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:37 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi
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