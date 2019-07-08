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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.317.197.658 Türk Hava Yolları 730.158.657 Halkbank 389.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.317.197.658
Türk Hava Yolları 730.158.657
Halkbank 389.087.693
Vakıflar Bankası 378.396.022
Akbank 368.657.888
Yapı ve Kredi Bank. 312.481.729
Kardemir (D) 202.012.304
Petkim 173.276.691
İş Bankası (C) 169.839.089
Tüpraş 159.615.694
Ereğli Demir Çelik 156.105.342
Koza Madencilik 132.640.488
Emlak Konut GMYO 127.962.437
ASELSAN 123.995.866
Pegasus 117.345.395
Bim Mağazalar 113.798.709
Sasa Polyester 112.701.426
Sabancı Holding 112.265.668
Türk Telekom 102.081.771
A.V.O.D Gıda ve Tarım 98.057.445
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:38 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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