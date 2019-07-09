Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.698.767.177 Türk Hava Yolları 1.149.005.472 Akbank 543.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.698.767.177
Türk Hava Yolları 1.149.005.472
Akbank 543.463.960
Halkbank 423.860.358
Vakıflar Bankası 380.406.787
Kardemir (D) 285.502.670
Tüpraş 245.072.794
Yapı ve Kredi Bank. 232.708.697
İş Bankası (C) 228.657.100
Petkim 221.004.904
ASELSAN 167.201.909
Koza Madencilik 163.117.457
Emlak Konut GMYO 152.114.145
Ereğli Demir Çelik 149.085.363
Vestel 138.704.557
Bim Mağazalar 137.346.138
Turkcell 102.397.315
Pegasus 101.730.677
Sasa Polyester 80.185.583
Türk Telekom 80.056.175
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:41 Kaynak: AA
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