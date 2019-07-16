Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

8 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.430.481.804 Türk Hava Yolları 879.907.847 Akbank 351.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.430.481.804
Türk Hava Yolları 879.907.847
Akbank 351.783.562
T. Halk Bankası 253.185.176
Vakıflar Bankası 249.648.820
Yapı ve Kredi Bank. 223.744.994
Tüpraş 197.499.478
İş Bankası (C) 156.410.703
Petkim 138.944.977
Aselsan 111.579.968
Türk Telekom 101.687.036
Kardemir (D) 90.908.204
Emlak Konut GMYO 89.673.253
Pegasus 84.550.615
Koza Madencilik 81.050.738
Ereğli Demir Çelik 78.151.097
Turkcell 76.936.322
Koç Holding 75.866.646
Bim Mağazalar 60.823.540
Soda Sanayii 56.090.250

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var Kilo aldığı söylenen Aleyna Tilki, sarı bikinili paylaşımıyla eleştirilere cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]