Borsada işlem hacmi sıralaması
41 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.046.802.543 Türk Hava Yolları 1.014.464.122 T.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.046.802.543
|Türk Hava Yolları
|1.014.464.122
|T. Halk Bankası
|433.335.373
|Akbank
|412.098.475
|Aselsan
|327.271.100
|Petkim
|305.249.811
|Vakıflar Bankası
|276.661.874
|Kardemir (D)
|175.882.435
| Koza Madencilik
|158.182.644
|Yapı ve Kredi Bank.
|151.084.665
| İş Bankası (C)
|149.782.028
|Tüpraş
|106.427.485
|Koza Altın
|94.839.394
|Türk Telekom
|85.302.825
|Ereğli Demir Çelik
|80.442.035
|Soda Sanayii
|75.725.787
|Emlak Konut GMYO
|75.295.214
|Turkcell
|73.901.640
| Afyon Çimento
|71.262.243
|Pegasus
|68.047.319
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
2020 THY Euroleague Final-Four Almanya'nın Köln şehrinde yapılacak Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti