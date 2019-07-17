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Borsada işlem hacmi sıralaması

41 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.046.802.543 Türk Hava Yolları 1.014.464.122 T.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.046.802.543
Türk Hava Yolları 1.014.464.122
T. Halk Bankası 433.335.373
Akbank 412.098.475
Aselsan 327.271.100
Petkim 305.249.811
Vakıflar Bankası 276.661.874
Kardemir (D) 175.882.435
Koza Madencilik 158.182.644
Yapı ve Kredi Bank. 151.084.665
İş Bankası (C) 149.782.028
Tüpraş 106.427.485
Koza Altın 94.839.394
Türk Telekom 85.302.825
Ereğli Demir Çelik 80.442.035
Soda Sanayii 75.725.787
Emlak Konut GMYO 75.295.214
Turkcell 73.901.640
Afyon Çimento 71.262.243
Pegasus 68.047.319

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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