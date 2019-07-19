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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.493.486.334 Garanti Bankası 1.383.275.676 T.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.493.486.334
Garanti Bankası 1.383.275.676
T. Halk Bankası 712.419.018
Akbank 364.646.992
Kardemir (D) 357.561.114
Petkim 348.934.657
Vakıflar Bankası 334.828.347
Ereğli Demir Çelik 320.630.863
Aselsan 282.799.174
Tüpraş 202.205.964
İş Bankası (C) 192.002.677
Yapı ve Kredi Bank. 184.106.082
Türk Telekom 139.792.485
Koç Holding 139.430.584
Koza Madencilik 138.734.942
Vestel 122.047.200
Pegasus 118.489.820
Emlak Konut GMYO 88.280.430
Turkcell 83.421.278
Koza Altın 79.699.781
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:40 Kaynak: AA
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