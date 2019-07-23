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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.194.982.742 Türk Hava Yolları 1.148.058.636 T.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.194.982.742
Türk Hava Yolları 1.148.058.636
T. Halk Bankası 358.659.615
Akbank 257.732.397
Petkim 244.535.756
Kardemir (D) 242.320.473
Aselsan 240.210.791
Vakıflar Bankası 237.344.866
İş Bankası (C) 206.261.030
Emlak Konut GMYO 179.301.013
Yapı ve Kredi Bank. 133.099.820
Tüpraş 127.444.981
Koza Madencilik 122.908.919
Türk Telekom 117.534.219
Turkcell 104.344.914
Ereğli Demir Çelik 104.289.145
A.V.O.D Gıda ve Tarım 89.791.862
Pegasus 84.485.594
İpek Doğal Enerji 71.621.215
Özderici GMYO 66.114.910

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:39 Kaynak: AA
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