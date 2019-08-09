Borsada işlem hacmi sıralaması
29 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.184.269.525 Garanti Bankası 768.505.771 Pegasus 394.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:46 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.184.269.525
|Garanti Bankası
|768.505.771
|Pegasus
|394.703.492
|Akbank
|347.556.915
| Koza Madencilik
|331.409.786
|Petkim
|245.667.361
|ASELSAN
|243.981.028
| İş Bankası (C)
|214.990.083
|İpek Doğal Enerji
|193.794.381
|Vakıflar Bankası
|169.428.044
|Koza Altın
|167.984.633
|Halkbank
|122.950.400
|Ereğli Demir Çelik
|119.164.488
|Vestel
|116.776.265
|Türk Telekom
|107.904.719
|Emlak Konut GMYO
|94.680.479
|Kardemir (D)
|85.139.320
|Tüpraş
|80.785.999
|Yapı ve Kredi Bank.
|71.035.708
|Bim Mağazalar
|70.276.079
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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