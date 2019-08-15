Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.090.432.882 Türk Hava Yolları 655.085.515 Akbank 354.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:50 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.090.432.882
|Türk Hava Yolları
|655.085.515
|Akbank
|354.784.133
|Pegasus
|314.484.878
|Halkbank
|259.443.072
| İş Bankası (C)
|243.574.755
| Koza Madencilik
|238.656.031
|Bim Mağazalar
|231.126.708
|Tüpraş
|217.692.921
|Petkim
|211.624.952
|ASELSAN
|206.866.700
|Ereğli Demir Çelik
|196.497.945
|Koza Altın
|175.981.099
|Vakıflar Bankası
|173.404.523
|İpek Doğal Enerji
|140.933.220
|Yapı ve Kredi Bank.
|131.445.508
|Türk Telekom
|128.038.299
| Alarko Holding
|127.108.972
|Kardemir (D)
|124.821.804
|Turkcell
|111.902.827
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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