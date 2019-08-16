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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.308.659.594 Türk Hava Yolları 778.090.330 Akbank 347.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.308.659.594
Türk Hava Yolları 778.090.330
Akbank 347.676.555
Pegasus 293.915.019
Vakıflar Bankası 289.473.680
Koza Madencilik 270.172.674
İş Bankası (C) 196.982.831
Halkbank 191.578.097
Petkim 177.042.065
Tüpraş 161.723.986
İpek Doğal Enerji 156.987.326
ASELSAN 134.584.420
Ereğli Demir Çelik 133.459.946
Yapı ve Kredi Bank. 132.322.299
Koza Altın 131.310.162
Koç Holding 116.549.279
Türk Telekom 109.225.354
Sasa Polyester 107.610.208
Alarko Holding 105.161.007
Kardemir (D) 100.824.602
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:49 Kaynak: AA
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