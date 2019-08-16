Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.308.659.594 Türk Hava Yolları 778.090.330 Akbank 347.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:49 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.308.659.594
|Türk Hava Yolları
|778.090.330
|Akbank
|347.676.555
|Pegasus
|293.915.019
|Vakıflar Bankası
|289.473.680
| Koza Madencilik
|270.172.674
| İş Bankası (C)
|196.982.831
|Halkbank
|191.578.097
|Petkim
|177.042.065
|Tüpraş
|161.723.986
|İpek Doğal Enerji
|156.987.326
|ASELSAN
|134.584.420
|Ereğli Demir Çelik
|133.459.946
|Yapı ve Kredi Bank.
|132.322.299
|Koza Altın
|131.310.162
|Koç Holding
|116.549.279
|Türk Telekom
|109.225.354
| Sasa Polyester
|107.610.208
| Alarko Holding
|105.161.007
|Kardemir (D)
|100.824.602
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti