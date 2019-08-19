Borsada işlem hacmi sıralaması
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 747.797.598 Türk Hava Yolları 679.476.798 Akbank 247.506.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:40 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|747.797.598
|Türk Hava Yolları
|679.476.798
|Akbank
|247.506.404
|Pegasus
|227.962.984
|Türk Telekom
|214.751.511
|Tüpraş
|202.216.055
| Koza Madencilik
|196.508.579
|Petkim
|192.912.605
|Vakıflar Bankası
|190.203.245
|ASELSAN
|185.379.363
|Halkbank
|182.095.395
| İş Bankası (C)
|156.328.944
|İpek Doğal Enerji
|146.504.338
|Kardemir (D)
|146.440.154
|Ereğli Demir Çelik
|133.722.652
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.232.459
|Emlak Konut GMYO
|91.354.706
|Soda Sanayii
|85.258.544
|Turkcell
|65.824.040
|Koza Altın
|64.983.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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