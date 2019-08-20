Borsada işlem hacmi sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.116.047.561 Türk Hava Yolları 662.119.159 Akbank 313.
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:38 Kaynak: AA
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.116.047.561
|Türk Hava Yolları
|662.119.159
|Akbank
|313.635.481
|ASELSAN
|277.928.484
|Pegasus
|275.322.343
|Vakıflar Bankası
|259.833.765
|Halkbank
|229.684.334
| İş Bankası (C)
|226.396.143
|Petkim
|203.448.540
| Koza Madencilik
|199.105.647
|Tüpraş
|196.680.138
|Türk Telekom
|184.585.975
|İpek Doğal Enerji
|176.543.859
|Yapı ve Kredi Bank.
|161.592.108
|Ereğli Demir Çelik
|118.662.667
|Vestel
|114.737.969
|Koza Altın
|100.358.626
|Soda Sanayii
|92.453.549
|Bim Mağazalar
|85.229.702
|Kardemir (D)
|82.452.693
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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