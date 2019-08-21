Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.068.865.035 ASELSAN 852.031.922 Garanti Bankası 807.843.086 Koza Madencilik 358.067.730 Akbank 235.753.372 Tüpraş 225.795.137 Pegasus 223.798.638 İpek Doğal Enerji 214.938.550 Halkbank 183.002.808 İş Bankası (C) 180.557.212 Vakıflar Bankası 164.872.957 Petkim 161.512.048 Ereğli Demir Çelik 149.947.470 Vestel 133.707.818 Türk Telekom 116.694.274 Koza Altın 107.332.830 Emlak Konut GMYO 106.442.869 Turkcell 83.061.400 Bim Mağazalar 81.013.558 Soda Sanayii 79.071.942

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)