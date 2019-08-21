Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.068.865.035 ASELSAN 852.031.922 Garanti Bankası 807.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.068.865.035
ASELSAN 852.031.922
Garanti Bankası 807.843.086
Koza Madencilik 358.067.730
Akbank 235.753.372
Tüpraş 225.795.137
Pegasus 223.798.638
İpek Doğal Enerji 214.938.550
Halkbank 183.002.808
İş Bankası (C) 180.557.212
Vakıflar Bankası 164.872.957
Petkim 161.512.048
Ereğli Demir Çelik 149.947.470
Vestel 133.707.818
Türk Telekom 116.694.274
Koza Altın 107.332.830
Emlak Konut GMYO 106.442.869
Turkcell 83.061.400
Bim Mağazalar 81.013.558
Soda Sanayii 79.071.942
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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