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Borsada işlem hacmi sıralaması

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.093.856.396 Garanti Bankası 878.966.368 Pegasus 464.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.093.856.396
Garanti Bankası 878.966.368
Pegasus 464.746.626
ASELSAN 393.112.484
Halkbank 355.499.338
Koza Madencilik 305.502.006
Akbank 215.110.201
Vakıflar Bankası 208.377.513
Petkim 193.046.106
Tüpraş 187.547.425
İpek Doğal Enerji 187.180.711
Ereğli Demir Çelik 187.116.350
İş Bankası (C) 154.018.836
Türk Telekom 136.964.426
Turkcell 111.789.018
Kardemir (D) 110.388.972
Koza Altın 109.691.073
Yapı ve Kredi Bank. 106.623.757
Soda Sanayii 86.973.659
Bim Mağazalar 86.069.687
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:46 Kaynak: AA
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