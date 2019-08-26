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Borsada işlem hacmi sıralaması

19 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.232.114.436 Garanti Bankası 966.311.810 Halkbank 336.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.232.114.436
Garanti Bankası 966.311.810
Halkbank 336.469.066
ASELSAN 231.008.204
Akbank 216.981.004
Vakıflar Bankası 209.304.831
İş Bankası (C) 203.468.875
Petkim 196.904.492
Pegasus 177.131.383
Kardemir (D) 172.667.074
Koza Madencilik 169.865.790
Tüpraş 121.203.695
Yapı ve Kredi Bank. 115.547.707
Ereğli Demir Çelik 108.723.214
Turkcell 105.765.033
İpek Doğal Enerji 101.694.679
Türk Telekom 89.836.208
Koza Altın 78.118.759
Emlak Konut GMYO 66.897.297
Vestel 63.458.104
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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