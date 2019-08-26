Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.232.114.436
|Garanti Bankası
|966.311.810
|Halkbank
|336.469.066
|ASELSAN
|231.008.204
|Akbank
|216.981.004
|Vakıflar Bankası
|209.304.831
|İş Bankası (C)
|203.468.875
|Petkim
|196.904.492
|Pegasus
|177.131.383
|Kardemir (D)
|172.667.074
|Koza Madencilik
|169.865.790
|Tüpraş
|121.203.695
|Yapı ve Kredi Bank.
|115.547.707
|Ereğli Demir Çelik
|108.723.214
|Turkcell
|105.765.033
|İpek Doğal Enerji
|101.694.679
|Türk Telekom
|89.836.208
|Koza Altın
|78.118.759
|Emlak Konut GMYO
|66.897.297
|Vestel
|63.458.104