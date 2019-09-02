Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 849.657.488 Garanti Bankası 756.630.603 ASELSAN 453.233.874 Halkbank 356.277.011 Petkim 307.712.701 Akbank 238.550.564 Yapı ve Kredi Bank. 220.336.664 Ereğli Demir Çelik 178.180.878 İş Bankası (C) 174.081.593 Tüpraş 164.259.383 Vakıflar Bankası 140.723.987 Türk Telekom 110.930.845 Koza Madencilik 97.496.585 Emlak Konut GMYO 94.284.898 Özderici GMYO 92.598.260 Pegasus 91.417.943 Turkcell 81.625.779 Adese Alışveriş Ticaret 80.520.016 Sasa Polyester 78.569.815 Bim Mağazalar 71.986.950

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)