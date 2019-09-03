Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.041.248.732
|Türk Hava Yolları
|880.830.155
|ASELSAN
|596.370.042
|Halkbank
|460.092.918
|Pegasus
|334.094.633
|Kardemir (D)
|321.668.989
|Akbank
|303.905.125
|Petkim
|265.570.489
|Vakıflar Bankası
|252.884.862
|Ereğli Demir Çelik
|243.921.126
|İş Bankası (C)
|226.618.287
|Koza Madencilik
|203.564.849
|Çemaş Döküm
|191.765.739
|Özderici GMYO
|177.636.833
|Türk Telekom
|168.484.094
|Yapı ve Kredi Bank.
|164.233.464
|Tüpraş
|140.100.006
|İpek Doğal Enerji
|140.023.796
|Adese Alışveriş Ticaret
|97.694.473
|Vestel
|92.374.692