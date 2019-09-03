Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsada işlem hacmi sıralaması

8 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.248.732 Türk Hava Yolları 880.830.155 ASELSAN 596.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.041.248.732
Türk Hava Yolları 880.830.155
ASELSAN 596.370.042
Halkbank 460.092.918
Pegasus 334.094.633
Kardemir (D) 321.668.989
Akbank 303.905.125
Petkim 265.570.489
Vakıflar Bankası 252.884.862
Ereğli Demir Çelik 243.921.126
İş Bankası (C) 226.618.287
Koza Madencilik 203.564.849
Çemaş Döküm 191.765.739
Özderici GMYO 177.636.833
Türk Telekom 168.484.094
Yapı ve Kredi Bank. 164.233.464
Tüpraş 140.100.006
İpek Doğal Enerji 140.023.796
Adese Alışveriş Ticaret 97.694.473
Vestel 92.374.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Kıdık: İBB'de işten çıkarılanların yeni adresi THY olacak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rusya'ya borcunu ödedi TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer Kendisine boşanma davası açan eşini ve askerlik arkadaşını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada işlem hacmi sıralaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]