Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.776.064.854
|ASELSAN
|868.627.827
|Garanti Bankası
|811.831.663
|Halkbank
|342.866.870
|Kardemir (D)
|332.847.794
|Akbank
|285.592.658
|Petkim
|253.435.605
|Vakıflar Bankası
|245.682.361
|Tüpraş
|222.996.587
|Pegasus
|185.494.067
|Yapı ve Kredi Bank.
|179.756.842
|İş Bankası (C)
|178.353.283
|Emlak Konut GMYO
|155.925.692
|Koza Madencilik
|144.240.201
|Ereğli Demir Çelik
|135.407.964
|Sasa Polyester
|116.011.895
|Galatasaray Sportif
|106.422.990
|Türk Telekom
|88.868.048
|Beşiktaş Futbol Yat.
|87.100.021
|Bim Mağazalar
|84.743.571