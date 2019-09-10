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Borsada işlem hacmi sıralaması

24 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.776.064.854 ASELSAN 868.627.827 Garanti Bankası 811.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.776.064.854
ASELSAN 868.627.827
Garanti Bankası 811.831.663
Halkbank 342.866.870
Kardemir (D) 332.847.794
Akbank 285.592.658
Petkim 253.435.605
Vakıflar Bankası 245.682.361
Tüpraş 222.996.587
Pegasus 185.494.067
Yapı ve Kredi Bank. 179.756.842
İş Bankası (C) 178.353.283
Emlak Konut GMYO 155.925.692
Koza Madencilik 144.240.201
Ereğli Demir Çelik 135.407.964
Sasa Polyester 116.011.895
Galatasaray Sportif 106.422.990
Türk Telekom 88.868.048
Beşiktaş Futbol Yat. 87.100.021
Bim Mağazalar 84.743.571
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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