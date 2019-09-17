Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.189.277.800 Garanti Bankası 1.338.361.566 Halkbank 639.335.571 ASELSAN 541.740.761 Petkim 506.643.693 Pegasus 396.417.594 Koza Madencilik 381.813.331 Vakıflar Bankası 309.823.288 İpek Doğal Enerji 299.603.513 Kardemir (D) 278.411.995 Akbank 275.201.846 İş Bankası (C) 224.634.198 Tüpraş 213.161.310 Türk Telekom 152.076.363 Emlak Konut GMYO 138.938.802 Tekfen Holding 131.910.362 Ereğli Demir Çelik 131.305.947 Yapı ve Kredi Bank. 127.442.328 Bim Mağazalar 115.075.575 Koza Altın 105.051.839

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)