Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.602.924.922 Garanti Bankası 1.318.884.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.602.924.922 Garanti Bankası 1.318.884.838 Halkbank 483.517.622 Türk Telekom 430.504.621 Akbank 339.747.779 ASELSAN 297.234.228 Yapı ve Kredi Bank. 262.896.927 Petkim 261.236.561 İş Bankası (C) 226.808.646 Emlak Konut GMYO 196.039.769 Vakıflar Bankası 189.859.947 Koza Madencilik 186.437.094 Tüpraş 177.907.621 Fenerbahçe Futbol 156.669.549 Pegasus 155.701.335 Ereğli Demir Çelik 140.948.020 Kardemir (D) 123.578.132 İpek Doğal Enerji 99.951.115 Bim Mağazalar 89.090.748 Tukaş 81.884.996 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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