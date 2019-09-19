Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.602.924.922
|Garanti Bankası
|1.318.884.838
|Halkbank
|483.517.622
|Türk Telekom
|430.504.621
|Akbank
|339.747.779
|ASELSAN
|297.234.228
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.896.927
|Petkim
|261.236.561
|İş Bankası (C)
|226.808.646
|Emlak Konut GMYO
|196.039.769
|Vakıflar Bankası
|189.859.947
|Koza Madencilik
|186.437.094
|Tüpraş
|177.907.621
|Fenerbahçe Futbol
|156.669.549
|Pegasus
|155.701.335
|Ereğli Demir Çelik
|140.948.020
|Kardemir (D)
|123.578.132
|İpek Doğal Enerji
|99.951.115
|Bim Mağazalar
|89.090.748
|Tukaş
|81.884.996