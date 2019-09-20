Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.110.771.034
|Garanti Bankası
|971.511.218
|Türk Telekom
|965.310.035
|Akbank
|456.363.225
|Halkbank
|368.015.381
|Koza Madencilik
|331.982.689
|Kardemir (D)
|306.596.836
|Petkim
|303.264.719
|ASELSAN
|259.569.200
|Yapı ve Kredi Bank.
|246.413.040
|İş Bankası (C)
|225.679.819
|Pegasus
|222.393.863
|Vakıflar Bankası
|180.489.237
|Ereğli Demir Çelik
|168.425.915
|İpek Doğal Enerji
|131.846.319
|Koza Altın
|121.714.822
|Bim Mağazalar
|121.041.517
|Tüpraş
|118.655.542
|Emlak Konut GMYO
|112.843.069
|Turkcell
|102.301.051