Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 680.520.368 Garanti Bankası 671.877.202 Türk Telekom 295.970.885 T. Halk Bankası 265.119.773 Akbank 248.130.122 Petkim 245.680.832 Aselsan 240.531.202 Ereğli Demir Çelik 216.880.924 Pegasus 202.823.211 Koza Madencilik 201.489.380 Yapı ve Kredi Bank. 181.461.883 İpek Doğal Enerji 180.057.539 İş Bankası (C) 167.175.112 Kardemir (D) 159.990.995 Vakıflar Bankası 153.966.607 Tüpraş 145.309.926 Koza Altın 115.366.433 Soda Sanayii 103.592.559 Fenerbahçe Futbol 103.272.714 Tukaş 98.773.611

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)