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Borsada işlem hacmi sıralaması

47 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.178.621.052 Garanti Bankası 883.029.309 ASELSAN 424.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.178.621.052
Garanti Bankası 883.029.309
ASELSAN 424.163.934
Halkbank 360.287.034
Türk Telekom 337.410.293
Ereğli Demir Çelik 280.622.698
Akbank 276.081.252
Adese Alışveriş Ticaret 246.673.257
Koza Madencilik 235.939.130
Kardemir (D) 232.490.350
Vakıflar Bankası 211.336.426
Tüpraş 201.009.427
İş Bankası (C) 197.839.610
Yapı ve Kredi Bank. 191.576.980
Emlak Konut GMYO 176.673.727
Petkim 171.426.109
Pegasus 141.103.238
Çemaş Döküm 133.021.325
Tekfen Holding 125.512.551
İpek Doğal Enerji 118.295.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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