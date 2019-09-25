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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 985.953.034 Garanti Bankası 845.864.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 985.953.034
Garanti Bankası 845.864.652
Adese Alışveriş Ticaret 366.688.912
Türk Telekom 323.077.856
Halkbank 282.847.858
Koza Madencilik 275.938.799
ASELSAN 252.038.170
İş Bankası (C) 227.031.486
Akbank 220.250.871
Petkim 197.955.124
İpek Doğal Enerji 196.602.984
Tüpraş 189.993.988
Çemaş Döküm 179.297.770
Vakıflar Bankası 169.858.808
Yapı ve Kredi Bank. 147.674.812
Özderici GMYO 135.488.075
Ereğli Demir Çelik 133.273.839
Pegasus 119.317.565
Kardemir (D) 107.606.658
Soda Sanayii 104.070.360
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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