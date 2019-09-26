Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 918.912.174 Türk Hava Yolları 707.732.877 Akbank 415.946.602 Tüpraş 385.294.393 halkbank 363.310.601 Koza Madencilik 328.621.288 Petkim 227.565.078 ASELSAN 216.345.683 Türk Telekom 206.548.845 İpek Doğal Enerji 194.516.389 Pegasus 181.637.852 Vakıflar Bankası 177.390.112 İş Bankası (C) 176.723.674 Kardemir (D) 151.409.970 Yapı ve Kredi Bank. 149.694.911 Ereğli Demir Çelik 127.974.230 İş Fin.Kir. 117.915.628 Koza Altın 104.754.959 Emlak Konut GMYO 91.350.254 Çemaş Döküm 88.178.100

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)