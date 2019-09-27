Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.993.106.371
|Garanti Bankası
|1.952.531.591
|Halkbank
|681.291.037
|ASELSAN
|596.146.626
|Akbank
|582.885.710
|İş Bankası (C)
|414.845.760
|Kardemir (D)
|375.992.299
|Yapı ve Kredi Bank.
|350.608.985
|Vakıflar Bankası
|344.437.688
|Petkim
|336.211.252
|Tüpraş
|293.888.401
|Türk Telekom
|278.712.601
|Koza Madencilik
|241.624.923
|Ereğli Demir Çelik
|225.913.210
|Pegasus
|190.004.223
|Emlak Konut GMYO
|188.340.355
|İpek Doğal Enerji
|179.613.705
|Turkcell
|109.439.278
|İş Fin.Kir.
|93.133.251
|Sabancı Holding
|92.011.307