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Borsada işlem hacmi sıralaması

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.993.106.371 Garanti Bankası 1.952.531.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.993.106.371
Garanti Bankası 1.952.531.591
Halkbank 681.291.037
ASELSAN 596.146.626
Akbank 582.885.710
İş Bankası (C) 414.845.760
Kardemir (D) 375.992.299
Yapı ve Kredi Bank. 350.608.985
Vakıflar Bankası 344.437.688
Petkim 336.211.252
Tüpraş 293.888.401
Türk Telekom 278.712.601
Koza Madencilik 241.624.923
Ereğli Demir Çelik 225.913.210
Pegasus 190.004.223
Emlak Konut GMYO 188.340.355
İpek Doğal Enerji 179.613.705
Turkcell 109.439.278
İş Fin.Kir. 93.133.251
Sabancı Holding 92.011.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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