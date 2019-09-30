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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.222.075.408 Garanti Bankası 1.106.130.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.222.075.408
Garanti Bankası 1.106.130.127
ASELSAN 489.792.822
Akbank 485.333.104
Halkbank 391.315.403
Petkim 332.073.815
Vakıflar Bankası 301.024.612
Türk Telekom 275.780.453
Tüpraş 245.598.093
İş Bankası (C) 243.885.645
Koza Madencilik 208.113.507
Kardemir (D) 187.242.505
Ereğli Demir Çelik 181.032.608
Yapı ve Kredi Bank. 168.663.985
Pegasus 155.749.542
Emlak Konut GMYO 120.079.950
Turkcell 116.371.402
İş Fin.Kir. 109.854.742
Tukaş 106.389.039
İpek Doğal Enerji 102.789.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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