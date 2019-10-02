Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.476.378.873 Garanti Bankası 1.016.434.410 Halkbank 561.815.293 Akbank 448.649.301 Vakıflar Bankası 382.133.923 Doğuş Otomotiv 339.349.980 Tüpraş 287.488.135 Petkim 286.801.680 ASELSAN 268.407.444 Koza Madencilik 249.350.895 İş Bankası (C) 193.525.211 İpek Doğal Enerji 176.718.512 Kardemir (D) 168.001.157 Turkcell 149.639.349 Yapı ve Kredi Bank. 140.261.456 Pegasus 139.106.622 Türk Telekom 125.930.736 Ereğli Demir Çelik 125.722.270 Koza Altın 120.235.021 Emlak Konut GMYO 103.748.528

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)