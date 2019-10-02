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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.476.378.873 Garanti Bankası 1.016.434.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.476.378.873
Garanti Bankası 1.016.434.410
Halkbank 561.815.293
Akbank 448.649.301
Vakıflar Bankası 382.133.923
Doğuş Otomotiv 339.349.980
Tüpraş 287.488.135
Petkim 286.801.680
ASELSAN 268.407.444
Koza Madencilik 249.350.895
İş Bankası (C) 193.525.211
İpek Doğal Enerji 176.718.512
Kardemir (D) 168.001.157
Turkcell 149.639.349
Yapı ve Kredi Bank. 140.261.456
Pegasus 139.106.622
Türk Telekom 125.930.736
Ereğli Demir Çelik 125.722.270
Koza Altın 120.235.021
Emlak Konut GMYO 103.748.528
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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