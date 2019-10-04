Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.098.381.771 Garanti Bankası 1.080.186.691 Halkbank 510.025.567 Akbank 378.716.254 ICBC Turkey Bank 375.049.751 Kardemir (D) 279.871.366 ASELSAN 250.275.917 Tüpraş 241.369.754 Vakıflar Bankası 235.824.070 İpek Doğal Enerji 212.596.014 Koza Madencilik 193.363.612 Petkim 192.181.401 Türk Telekom 159.895.875 İş Bankası (C) 159.208.873 Doğuş Otomotiv 137.966.111 Sabancı Holding 125.554.638 Turkcell 110.283.052 Pegasus 109.754.903 Koza Altın 103.872.726 Yapı ve Kredi Bank. 94.804.262

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)