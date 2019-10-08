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Borsada işlem hacmi sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.673.880.678 Garanti Bankası 1.953.033.309 Halkbank 690.875.

Borsada işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.673.880.678
Garanti Bankası 1.953.033.309
Halkbank 690.875.016
Akbank 594.643.227
Vakıflar Bankası 480.171.292
Kardemir (D) 402.396.977
ASELSAN 371.996.442
Petkim 348.720.503
İş Bankası (C) 318.141.437
Koza Madencilik 244.752.209
Tüpraş 229.986.113
Yapı ve Kredi Bank. 218.035.261
Pegasus 217.969.260
Koç Holding 170.232.497
Türk Telekom 166.616.529
İpek Doğal Enerji 165.904.389
Turkcell 151.835.473
Tekfen Holding 141.628.767
ICBC Turkey Bank 133.393.509
Sabancı Holding 130.350.354
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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