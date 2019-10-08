Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.673.880.678
|Garanti Bankası
|1.953.033.309
|Halkbank
|690.875.016
|Akbank
|594.643.227
|Vakıflar Bankası
|480.171.292
|Kardemir (D)
|402.396.977
|ASELSAN
|371.996.442
|Petkim
|348.720.503
|İş Bankası (C)
|318.141.437
|Koza Madencilik
|244.752.209
|Tüpraş
|229.986.113
|Yapı ve Kredi Bank.
|218.035.261
|Pegasus
|217.969.260
|Koç Holding
|170.232.497
|Türk Telekom
|166.616.529
|İpek Doğal Enerji
|165.904.389
|Turkcell
|151.835.473
|Tekfen Holding
|141.628.767
|ICBC Turkey Bank
|133.393.509
|Sabancı Holding
|130.350.354